МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. С начала 2021 года выручка аптечных сетей в России сократилась на 12% и составила 331,6 миллиарда рублей. Как пишет газета "Коммерсант", россияне, чьи доходы уменьшились, стали экономить на лекарствах и использовать ранее купленные препараты.

Как подсчитали эксперты компании DSM Group, самым слабым по выручке у аптек оказался март. В первый месяц весны выруска упала на 26,1% к марту прошлого года и составила 118 миллиардов рублей. В марте 2020 года — на фоне локдауна и ажиотажного спроса аптек — продали лекарств составили 159,8 миллиарда рублей, рост был свыше 80%.

"С начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств", — отметил в беседе с изданием гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Кроме того, из-за пандемии жители России успели сделать большие запасы лекарств и сейчас пользуются оставшимися запасами.

Как отметил гендиректор сети "Советские аптеки" Михаил Терехин, сегодняшнее падение выручки связано с уменьшением продаж противовирусных препаратов и лекарств на основе парацетамола. Именно на их счет фиксировался ажиотажный спрос в прошлом марте.