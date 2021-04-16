МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Эквадор продолжит производство и экспорт бананов, опасный для фруктов инфекционный грибок в стране не выявлен, сообщил РИА Новости глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья, комментируя сообщения об угрозе исчезновения плодов.

Ранее ряд СМИ сообщили о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба Tropical Race 4 (TR4). Заболевание было распространено раньше в Азии и Австралии, но теперь затронуло и ряд стран Южной Америки, которая является основным производителем бананов. Уже были закрыты первые посевные площади в Колумбии и Гондурасе.

"Эквадор продолжит производство и экспорт бананов. Это то, что касается предложения. Не думаем, что цены вырастут", — сказал он. В России создадут штаб по анализу роста цен на жилье

Фалья пояснил, что минсельхоз Эквадора подтвердил, что грибок Fusarium TR4 в стране не распространен. Вместе с тем меры контроля и биобезопасности были укреплены в пункте пересечения границы с Перу, поскольку Лима подтвердила угрозу инфекции на своей территории. "С прошлого года были усилены меры предосторожности и биобезопасности в трансграничных пунктах, на территории и при въезде и выезде с ферм, чтобы предотвратить проникновение вредителя в Эквадор. Усилия были удвоены, особенно на южной границе", — отметил Фалья.