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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210417/833485048.html
Конфискованный спирт пойдет на изготовление антисептиков
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С субботы, 17 апреля, в России вступило в силу постановление правительства о продлении на текущий 2021 год правил, касающихся направления изъятого либо конфискованного этилового... ПРАЙМ, 17.04.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. С субботы, 17 апреля, в России вступило в силу постановление правительства о продлении на текущий 2021 год правил, касающихся направления изъятого либо конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции на изготовление дезинфицирующих средств для борьбы с распространением коронавируса.
Такие же правила были введены в действие и в 2020 году.
В постановлении отмечается, что в качестве основного варианта применения изъятого либо конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции (содержание этилового спирта должно быть не менее 75%) выступает необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств.
Также установлена процедура, как конфискованный спирт будет использоваться в производстве антисептиков.
В случае необходимости, власти отдельных регионов РФ будут направлять в Росалкогольрегулирование заявку с указанием необходимого объема и вида такой продукции.
Передача конфискованной продукции производится на безвозмездной основе.