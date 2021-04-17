МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. С субботы, 17 апреля, в России вступило в силу постановление правительства о продлении на текущий 2021 год правил, касающихся направления изъятого либо конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции на изготовление дезинфицирующих средств для борьбы с распространением коронавируса. Эксперты дали впечатляющий прогноз по курсу рубля в начале лета

Такие же правила были введены в действие и в 2020 году.

В постановлении отмечается, что в качестве основного варианта применения изъятого либо конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции (содержание этилового спирта должно быть не менее 75%) выступает необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств.

Также установлена процедура, как конфискованный спирт будет использоваться в производстве антисептиков.

В случае необходимости, власти отдельных регионов РФ будут направлять в Росалкогольрегулирование заявку с указанием необходимого объема и вида такой продукции.

Передача конфискованной продукции производится на безвозмездной основе.