МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" собирается открыть до 70 заведений в новом формате в течение двух лет, в развитие сети будет вложено порядка 1,2 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Россияне рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес

"В ближайшие два года мы готовы открыть до 70 новых заведений, обновить и увеличить площади наших производственных цехов, сделав инвестиции до 1,2 миллиарда рублей", — сказал основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, слова которого приводятся в сообщении.

Новый формат заведений подразумевает расширение площади ресторана и наличие отдельного зала. Как отмечается в сообщении, компания рассматривает десятки площадок для открытия новых заведений, особенное внимание уделяя районам за пределами центров Москвы и Санкт-Петербурга.

"Сейчас мы можем не только говорить о возвращении к прежним позициям, но и строить планы расширения сети. Мы отмечаем высокую посещаемость как в "Теремках" на фудкортах в торговых центрах, так и в ресторанах с собственной посадкой, и видим большие перспективы для развития ресторанов нового формата, ориентированных на модель полноценного питания и досуга", — добавил глава сети.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания. Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, сеть компании насчитывает более 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.