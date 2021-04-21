МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Картофель и морковь в России с 13 по 19 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, помидоры вновь подешевели, однако впервые после семи недель снижения выросли цены на огурцы, следует из данных Росстата. Coca-Cola намерена повысить цены на свою продукцию

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь — на 1,7%, капусту белокочанную — на 1,6%, картофель — на 1,5%, лук — на 0,5%, яблоки — на 0,4%, огурцы — на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, картофель вырос в цене на 1,8%, морковь — на 2,6%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,1%, белокочанная капуста — на 1,5%, яблоки — на 0,1%, огурцы тогда подешевели на 2,1%, томаты — на 1,4%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе выросли на 0,1%.

В свою очередь, с 13 по 19 апреля выросли цены на баранину (на 0,6%), свинину, шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин (на 0,4%), сливочное масло, жирный творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный чай (на 0,3%), говядину, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, карамель, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,2%).

Цены на вареную колбасу, сычужные сыры, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 0,1%. Цены на водку снизились на 0,2%, пастеризованное молоко — на 0,1%. Цены на мороженую рыбу, сметану и стерилизованное молоко не изменились.

Сообщается, что рост цен на яйца, сахар и подсолнечное масло в России с 13 по 19 апреля замедлился по сравнению с предыдущей неделей, стоимость куриного мяса не менялась.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,4%, в 30 субъектах — на 1,5-2,4%, в 15 субъектах — на 2,5-4,6%", — говорится в сообщении ведомства. В четырех регионах цены не изменились, в шести — снизились на 0,1-1,4%. Неделей ранее, с 6 по 12 апреля, яйца подорожали на 2,3%. Рост цен к 19 апреля с начала года составил 13,3%.

Мясо кур в России на отчетной неделе не менялось в цене, как и неделей ранее. В 36 регионах цены выросли на 0,1-1,9%, в четырех — на 2-10,3%. В 11 субъектах цены не изменились, в 26 — снизились на 0,1-1%, а в восьми регионах — на 1,1-2,1%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.

Цены на сахар с 13 по 19 апреля выросли на 0,5% против 0,7% неделей ранее. В 39 регионах сахар подорожал на 0,1-1%, в 15 — на 1,1-2,3%. В 21 субъекте РФ цены не изменились, в 10 — снизились на 0,1-1,7%. К 19 апреля сахар с начала года подорожал на 1,2%.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%. В 43 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в восьми субъектах — на 1,1-3,1%. В 25 субъектах цены не изменились.

В девяти субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", — указывает Росстат. С 6 по 12 апреля масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 2,5%.

Пшеничная мука с 13 по 19 апреля выросла в цене на 0,1%, как и неделей ранее. Черный хлеб на отчетной неделе подорожал на 0,2% (как и неделей ранее), макаронные изделия — на 0,2% (против 0,1%), вермишель — на 0,2% (неделей ранее снижение цен составляло 0,1%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,1% (против 0,2% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (с 6 по 12 апреля — на 0,3%), гречневая крупа — на 0,5% (против 0,7%), пшено подешевело на 0,2% (за предыдущий период цены росли на 0,2%).