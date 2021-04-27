МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость корзины на Пасху, в которую входят декоративные яйца, формы для выпечки кулича и свечи, обойдется жителям России в 1,5 тысячи рублей, следует из исследования "AliExpress Россия". Минсельхоз ожидает роста цен на продукты в пределах инфляции

Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.

"Аналитики подсчитали стоимость средней корзины на Пасху. Набор включает в себя декоративные яйца, формы для выпечки кулича и творожной пасхи, а еще пасхальные свечи. В среднем такая корзина обойдется россиянину в 1,5 тысячи рублей", — сообщает компания.

Кроме того, по сообщению компании, сильнее всего из товаров для празднования Пасхи выросла популярность украшений для дома — оборот таких товаров вырос в апреле в 12 раз, по сравнению с апрелем 2020 года.

"Чаще всего россияне покупали декоративные пасхальные цветные яйца. Комплект из 20 штук таких украшений обошелся россиянам в среднем в 100 рублей. Другое популярное украшение к Пасхе — декоративные фигуры пасхального зайца. На такие статуи россияне готовы были потратить в среднем 500 рублей", — добавили в сообщении.