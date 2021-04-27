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AliExpress подсчитала стоимость пасхальной корзины
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Средняя стоимость корзины на Пасху, в которую входят декоративные яйца, формы для выпечки кулича и свечи, обойдется жителям России в 1,5 тысячи рублей, следует из исследования... ПРАЙМ, 27.04.2021
потребительские товары, aliexpress россия, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость корзины на Пасху, в которую входят декоративные яйца, формы для выпечки кулича и свечи, обойдется жителям России в 1,5 тысячи рублей, следует из исследования "AliExpress Россия".
Православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.
"Аналитики подсчитали стоимость средней корзины на Пасху. Набор включает в себя декоративные яйца, формы для выпечки кулича и творожной пасхи, а еще пасхальные свечи. В среднем такая корзина обойдется россиянину в 1,5 тысячи рублей", — сообщает компания.
Кроме того, по сообщению компании, сильнее всего из товаров для празднования Пасхи выросла популярность украшений для дома — оборот таких товаров вырос в апреле в 12 раз, по сравнению с апрелем 2020 года.
"Чаще всего россияне покупали декоративные пасхальные цветные яйца. Комплект из 20 штук таких украшений обошелся россиянам в среднем в 100 рублей. Другое популярное украшение к Пасхе — декоративные фигуры пасхального зайца. На такие статуи россияне готовы были потратить в среднем 500 рублей", — добавили в сообщении.