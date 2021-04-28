МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в связи с ростом себестоимости производства и переработки молока предложил и прорабатывает с Минсельхозом РФ вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, говорится в сообщении союза. Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

"Дирекция союза отметила, что в 2020-2021 годах реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Однако сохраняющийся рост себестоимости производства и переработки молока обуславливают необходимость сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной индустрии", — говорится в сообщении.

Среди таких предложений — как реализованных, так и обсуждаемых — сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки.

Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока — в формате субсидий на литр продукции, а социально незащищенным слоям населения — продовольственная помощь. "В настоящее время "Союзмолоко" прорабатывает вопросы введения данных мер поддержки сектора с Минсельхозом России", — говорится в сообщении. Правительство окажет дополнительную поддержку птицеводам и рыбной отрасли

По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию: в частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов.

"Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора", — отмечают в союзе.