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В России рассматривают возможность снижения экспорта гречихи
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Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ должны оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения экспорта гречихи из России... ПРАЙМ, 29.04.2021
потребительские товары, гречка, экспорт, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ должны оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения экспорта гречихи из России в 2021 году, говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары.
"Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году", — говорится в сообщении.
В свою очередь Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.
"По итогам обсуждения Минсельхозу даны поручения продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Российскую Федерацию. Также совместно с Минпромторгом обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты, с предоставлением в правительство еженедельных отчётов о заключённых контрактах и поставках в сети", — добавляется в сообщении.