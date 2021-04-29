МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ должны оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения экспорта гречихи из России в 2021 году, говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

"Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году", — говорится в сообщении.

В свою очередь Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

"По итогам обсуждения Минсельхозу даны поручения продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Российскую Федерацию. Также совместно с Минпромторгом обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты, с предоставлением в правительство еженедельных отчётов о заключённых контрактах и поставках в сети", — добавляется в сообщении.