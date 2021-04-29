МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Блюда фабрики бортового питания московского "Домодедово" можно будет купить в "Перекрестке", говорится в релизе аэропорта. "Домодедово" начал выдавать "паспорт вакцинации"

"Фабрика бортового питания московского аэропорта "Домодедово" (Domodedovo Catering) разработала специальную линейку ассортимента для поставок в торговые сети. Уже сегодня продукцию предприятия можно найти в 24 супермаркетах торговой сети "Перекрёсток" в Москве и Московской области", — говорится в сообщении.

Для выхода в ритейл специалисты пищевого производства воздушной гавани создали специальное меню, которое состоит из блюд разных кухонь мира. Среди них — английский "пудинг хлебный с беконом и грибами", "кофта из курицы по-арабски с кус-кусом", итальянская паста "паккери с тыквой и рикоттой", "курица в кисло-сладком соусе с рисом по-азиатски".

На упаковке блюда будет изображен посадочный талон.