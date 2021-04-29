2021-04-29T13:05:17+03:00
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2021-04-29T13:05:17+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210429/833572441.html
"Перекресток" начнет продавать бортовое питание из "Домодедово"
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Блюда фабрики бортового питания московского "Домодедово" можно будет купить в "Перекрестке", говорится в релизе аэропорта. "Фабрика бортового питания московского аэропорта... ПРАЙМ, 29.04.2021
потребительский рынок, питание, домодедово, перекресток, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Блюда фабрики бортового питания московского "Домодедово" можно будет купить в "Перекрестке", говорится в релизе аэропорта.
"Фабрика бортового питания московского аэропорта "Домодедово" (Domodedovo Catering) разработала специальную линейку ассортимента для поставок в торговые сети. Уже сегодня продукцию предприятия можно найти в 24 супермаркетах торговой сети "Перекрёсток" в Москве и Московской области", — говорится в сообщении.
Для выхода в ритейл специалисты пищевого производства воздушной гавани создали специальное меню, которое состоит из блюд разных кухонь мира. Среди них — английский "пудинг хлебный с беконом и грибами", "кофта из курицы по-арабски с кус-кусом", итальянская паста "паккери с тыквой и рикоттой", "курица в кисло-сладком соусе с рисом по-азиатски".
На упаковке блюда будет изображен посадочный талон.