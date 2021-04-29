МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из России гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В России резко выросла стоимость ряда продуктов

"В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается", — сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули: текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой.

"При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры", — отметили в пресс-службе. Для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз также планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.