МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цены производителей на хлеб, муку, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы в России находятся на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В министерстве под председательством первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором, в частности, была рассмотрена текущая ситуация на продовольственном рынке. Минсельхоз разработает меры по сдерживанию цен на гречку

"По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне. Ведомство на постоянной основе осуществляет мониторинг и совместно с субъектами ведет работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые продукты питания", — говорится в сообщении.

Участники мероприятия также рассмотрели темпы проведения весенних полевых работ. Минсельхоз указывает, что посевная кампания в России проходит в штатном режиме, а ее темпы соответствуют среднемноголетним значениям.

"Яровой сев в целом по стране проведен на площади 5,3 миллиона гектаров, в том числе под зерновыми культурами — на 3,6 миллиона гектаров. Произведена подкормка 15,3 миллиона гектаров зерновых, или 79% к площади сева. Аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами", — отмечается в сообщении.

В то же время, добавляет министерство, для увеличения валового сбора сельскохозяйственных культур субъектам РФ рекомендовано нарастить объемы внесения минеральных удобрений и продолжить обновление технического парка.