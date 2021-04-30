МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупные российские производители продуктов и торговые сети предупредили о возможных проблемах с доставкой еды в Московские магазины. В России хотят ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

Как пишет "Коммерсант", это связано со скорым вступлением в силу новых правил движения грузового транспорта в мегаполисе.

Итак, введенные властями столицы новые правила заставляют перевозчиков отказываться от заказов: это связано с неготовностью брать на себя возможные связанные с этим риски.

В частности, зафиксированное камерой нарушение грузовика грозит штрафом в 5 тысяч рублей, напомнил изданию вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

Что касается ритейла, то в "Ленте" рассказали: нововведение повысило тарифы на перевозки еды. Чтобы избежать срыв поставок и штрафов, часть перевозчиков были вынуждены дробить партии на машины меньшей грузоподъемности, которые не подпадают под новые правила города.

Но это требует большего числа водителей, а также увеличивает расходы, заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Некоторым перевозчикам и вовсе отказали в получении новых пропусков: им объяснили это неправильно оформленными документами. Собеседник в крупной пищевой компании отметил, что оформление таких документов может занять несколько недель. Поэтому отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам.

Как отметил представитель "Вкусвилла", 29 апреля появилась информация о возможности оформить временный пропуск сроком действия пять дней. Это помогло бы избежать потерь до получения постоянного.

В департаменте транспорта Москвы ситуацию изданию не прокомментировали.