МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В течение двух недель перед майскими праздниками — которые превратились в самые длинные выходные — жители России съедают порядка 200 тысяч тонн только одной свинины, пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, куда вложить 50 тысяч рублей

Спрос на этот вид мяса в это время повышается на 15-20% (после снижения спроса в период Великого поста — примерно на 5-10%). Текущий сезон не станет исключением, рассказал изданию генеральный директор Союза свиноводов России Юрий Ковалев.

При этом, считает специалист, ожидать роста цен на свинину не стоит: производители сформировали запасы под майские праздники заранее. Из-за этого повышенный спрос будет сдемпфирован запасами предыдущего (постного) месяца.

Также в России по-прежнему растет объем производства свинины, хотя страна уже достаточно длинный период времени полнустью самообеспечивает себя этим мясом.

С другой стороны — производители ограничены потребительским спросом, а экспортировать больше свинины, скорее всего, не получится. Это связано с тем, что в основных странах присутствия российской свинины рынок уже насыщен, а в новые (например, Китай) российским фермерам пока дорога закрыта, отмечает Ковалев.

Он пояснил, что при росте себестоимости производства за прошлый 2020 год примерно на 20%, производители живут на марже прошлых лет, а не за счет роста цен. Однако, по его оценке, рост цен возможен только в пределах инфляции.

В свою очередь генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что цены на мясо птицы в последние несколько недель перестали расти. Он также не ожидает взрывного роста спроса на этот вид мяса в связи с майскими. По его прогнозу, рост будет в пределах тенденций прошлых лет.

Что касается дефицита курицы, то его также не ждут. "Снижение производства, которое мы фиксировали в начале года, в значительной степени нивелировано", — отмечает Лахтюхов.

Напомним, что по данным Росстата за прошлую неделю (с 20 по 26 апреля):

мясо птицы в рознице подешевело на 0,1%,

свинина подорожала на 0,9%,



баранина — плюс 0,6% к ценнику,

говядина — плюс 0,3%.

"Но тут надо анализировать: может, к окончанию поста и к длинным выходным люди покупали более дорогую свинину, к которым относятся шейка и корейка. Средняя цена формально повысилась, но это не значит, что где-то лопатка повысилась — может, наоборот, произошло снижение цен. Главное, что есть выбор. Если хочет шейку, значит, заплатит дороже. Если захочется сэкономить, можно купить какую-то другую часть", — поясняет изданию глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он добавил, что в настоящее время в российских магазинах активно проходят промо-акции и продажи товара по скидке. В такие моменты мясо можно купить со скидкой 20-30%. В готовых изделиях — до 50%.

Юшин поясняет, что цены на мясо в опте "гуляют" по 10-15% выше или ниже в течение короткого периода, однако на рознице они не отражаются напрямую и одномоментно.

"Потому что розница работает по долгосрочным контрактам. Или же магазины не повышают цены на полке, когда закупают дорого, но и не снижают стоимость, когда закупочные цены скорректировались вниз", — считает эксперт.

По его оценке, производство мяса птицы после зафиксированных вспышек птичьего гриппа еще не полностью восстановилось. При этом цены на курицу стали снижаться. Это связано с тем, что торговые сети закупили очень много курицы: спрос с их стороны упал.

При этом заводы, опасаясь нехватки товара, тоже начали производить больше.

"Поэтому цены на птицу упали, а на свинину выросли. Очень часто они идут в противофазе", — подытожил он.

Растут цены и на баранину, но на ее долю в стране приходится всего 2% от общего потребления мяса, поэтому "баранина мало на что влияет", считает Юшин.