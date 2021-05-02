МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В России, в соответствии с Жилищным кодексом, плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ЖКХ) вносится каждый месяц в срок до десятого числа месяца, следующего за истекшим периодом.

Это правило действует во всех случаях, пишет "Российская газета" со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Юлию Рамзенкову, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

При этом выходные и праздничные дни, которые выпадают на этот срок, не играют никакой роли: конкретный срок оплаты установлен законодательно по всей стране.

Жилищный кодекс (ЖК) РФ не предусматривает перенос срока внесения платы в случаях, когда 10-е число месяца совпадает с выходным днем, как и начисление пени с иной даты.

Любой предусмотренный способ оплаты предотвращает возникновение просрочки платежа, так как важен сам факт зачисления платежа в установленный срок, отмечает юрист.

Оплатить услуги ЖКХ можно несколькими способами: