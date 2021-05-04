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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210504/833600331.html
Правительство России установило временный запрет на вывоз гречихи
Потребрынок
Новости
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Правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из РФ, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации... ПРАЙМ, 04.05.2021
правительство рф, бизнес, потребрынок, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из РФ, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ… гречиха… крупа грубого помола из гречихи… гречневое зерно обрушенное", — говорится в тексте документа.