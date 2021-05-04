МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из РФ, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса

"Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ… гречиха… крупа грубого помола из гречихи… гречневое зерно обрушенное", — говорится в тексте документа.