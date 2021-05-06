МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В план вошла "проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте правительства. В США хотят запретить продажу ментоловых сигарет

Среди других направлений работы были названы информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан. Всего в плане более 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на соответствующую продукцию.

Помимо этого, власти намерены проработать вопрос введения "стандартных по размеру и обезличенных упаковок" табачных изделий, "75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения".

Отмечается, что также правительство предлагает запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ (что "позволит не вводить в заблуждение потребителей", говорится в сообщении), проработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

РБК напоминает, что сама концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции была утверждена правительством в 2019 году. Основной ее целья является к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%, а также достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.