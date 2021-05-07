МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) планирует прекратить производство и продажу традиционных сигарет в течение следующих 10-15 лет, сообщил генеральный директор компании Яцек Ольчак (Jacek Olczak) в интервью газете Nikkei. В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

По его словам, компания планирует постепенно отказаться от производства традиционных (скрученных) табачных изделий в мире в течение 10-15 лет в пользу устройств нагревания табака (HTU).

Глава PMI хотел бы, чтобы этот переход начался с Японии. Он ожидает, что в ближайшие 10 лет страна станет обществом, свободным от табачного дыма.

Как сообщает газета, в связи с пересмотром закона о продвижении здорового образа жизни в Японии в 2020 году было запрещено курение сигарет в ресторанах. На этом фоне PMI сосредоточился на продаже изделий из нагреваемого табака в стране и теперь занимает около 70% этого рынка. Кабмин утвердил план реализации антитабачной концепции

Кроме того, в Японии введен запрет на электронные сигареты, в которых используются жидкости с содержанием никотина, что также повлияло на рост популярности HTU. Газета приводит данные, согласно которым почти 30% всех продаж табака в Японии приходится на нагреваемые табачные изделия.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.