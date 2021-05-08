МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Оптовые цены на мясо в РФ начали снижаться после традиционного повышения к началу шашлычного сезона, но ситуация с болезнями животных остается риском для ценовых уровней, сообщил РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Почти 80% россиян считают, что чиновникам надо понизить зарплату

По данным мониторинга Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена производителей на свинину (полутуши) на 21 апреля выросла за неделю на 1,1% — до 160,45 тысячи рублей, на мясо кур (тушка) — подешевело на 0,1%, до 124,1 тысячи рублей. Последние две недели оптовые цены на птицу уже снижаются — с пиковых значений на 15-20%, говорит Юшин, добавляя, что на этой неделе начала дешеветь и свинина.

"Накануне майских праздников спрос на мясо – и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов, — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия. И это абсолютно естественное повышение оптовых цен не всегда в той же мере транслируется в рознице", — сказал глава НМА, отметив, что на цены также могли повлиять совпавшие в этом году окончание Великого поста и длинные выходные.

Согласно данным Росстата, баранина с 26 апреля по 4 мая подорожала на 1,3%, с начала апреля — на 0,7%, а цена на свинину на потребительском рынке за тот же период выросла на 0,6% и на 0,3% соответственно. Охлажденные и мороженые куры подешевели на 0,1% за неделю, не изменившись в цене с апреля.

Между тем, риском для ценовых уровней остается ситуация с болезнями животных: так, ассоциация на фоне вспышек АЧС сократила прогноз роста в РФ производства свинины в 2021 году — до 4-4,5% с 6-7%, сказал Юшин. По его словам, дальнейшее снижение прогноза по той же причине не будет способствовать стабилизации цен на низких уровнях последних пяти лет и "в определенные моменты будет сказываться на балансе спроса и предложения".

Он также напомнил, что в начале года в РФ был очень нехарактерный для зимнего сезона резкий всплеск цен на свинину и мясо птицы — на фоне того, что в конце прошлого года в стране из-за африканской чумы свиней (АЧС) было уничтожено почти 600 тысяч свиней.

Что касается мелкого рогатого скота, то в России уже несколько месяцев действует запрет на его поставки из ряда регионов Южного федерального округа и ряда регионов Сибири. Он связан с необходимостью подтверждения Россией статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации.

"Эти регионы — важные с точки зрения обеспечения рынка. Но сегодня мы не можем рисковать, завозя скот оттуда: это может привести к распространению заболевания, снижению производства и, соответственно, росту цен", — сказал Юшин.