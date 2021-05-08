Свинина в опте дешевеет после открытия в России шашлычного сезона
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Оптовые цены на мясо в РФ начали снижаться после традиционного повышения к началу шашлычного сезона, но ситуация с болезнями животных остается риском для ценовых уровней, сообщил РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.
По данным мониторинга Минсельхоза РФ, средневзвешенная цена производителей на свинину (полутуши) на 21 апреля выросла за неделю на 1,1% — до 160,45 тысячи рублей, на мясо кур (тушка) — подешевело на 0,1%, до 124,1 тысячи рублей. Последние две недели оптовые цены на птицу уже снижаются — с пиковых значений на 15-20%, говорит Юшин, добавляя, что на этой неделе начала дешеветь и свинина.
"Накануне майских праздников спрос на мясо – и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов, — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия. И это абсолютно естественное повышение оптовых цен не всегда в той же мере транслируется в рознице", — сказал глава НМА, отметив, что на цены также могли повлиять совпавшие в этом году окончание Великого поста и длинные выходные.
Согласно данным Росстата, баранина с 26 апреля по 4 мая подорожала на 1,3%, с начала апреля — на 0,7%, а цена на свинину на потребительском рынке за тот же период выросла на 0,6% и на 0,3% соответственно. Охлажденные и мороженые куры подешевели на 0,1% за неделю, не изменившись в цене с апреля.
Между тем, риском для ценовых уровней остается ситуация с болезнями животных: так, ассоциация на фоне вспышек АЧС сократила прогноз роста в РФ производства свинины в 2021 году — до 4-4,5% с 6-7%, сказал Юшин. По его словам, дальнейшее снижение прогноза по той же причине не будет способствовать стабилизации цен на низких уровнях последних пяти лет и "в определенные моменты будет сказываться на балансе спроса и предложения".
Он также напомнил, что в начале года в РФ был очень нехарактерный для зимнего сезона резкий всплеск цен на свинину и мясо птицы — на фоне того, что в конце прошлого года в стране из-за африканской чумы свиней (АЧС) было уничтожено почти 600 тысяч свиней.
Что касается мелкого рогатого скота, то в России уже несколько месяцев действует запрет на его поставки из ряда регионов Южного федерального округа и ряда регионов Сибири. Он связан с необходимостью подтверждения Россией статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации.
"Эти регионы — важные с точки зрения обеспечения рынка. Но сегодня мы не можем рисковать, завозя скот оттуда: это может привести к распространению заболевания, снижению производства и, соответственно, росту цен", — сказал Юшин.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210508/833622164.html