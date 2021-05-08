МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана, сообщается на сайте ведомства.

"Руководителем Роспотребнадзора – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой дано поручение научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана", — говорится в сообщении.

Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.

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Отмечается, что в 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. Позиция о результатах проведённых исследований озвучена российской стороной на заседании Комиссии Кодекс Алиментариус.

Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.