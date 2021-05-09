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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210509/833625076.html
Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время
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Рост цен на ряд продуктов в скором времени в России предрекает экономист Владимир Смирнов. Об этом доктор экономических наук заявил в интервью "Вечерней Москве". Он отметил, что... ПРАЙМ, 09.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Рост цен на ряд продуктов в скором времени в России предрекает экономист Владимир Смирнов.
Об этом доктор экономических наук заявил в интервью "Вечерней Москве".
Он отметил, что ряд продуктов завозят из-за рубежа: ослабление российского рубля в последнее время приведет к подорожанию этих групп товаров.
Аналитики прогнозируют рост цен на 15-20% для такой продукции, пояснил он.
Итак, роста цен стоит ждать на следующие продукты:
- чай,
- кофе,
- консервы,
- молоко,
- некоторые сорта рыбы.
Смирнов добавил, что резкого скачка цен не произойдет: Банк России проводит стратегию по нормализации денежно-кредитной политики.
Также экономист отметил, что рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля. Это произойдет в конце мая — начале июня.