МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Рост цен на ряд продуктов в скором времени в России предрекает экономист Владимир Смирнов.

Об этом доктор экономических наук заявил в интервью "Вечерней Москве". В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

Он отметил, что ряд продуктов завозят из-за рубежа: ослабление российского рубля в последнее время приведет к подорожанию этих групп товаров.

Аналитики прогнозируют рост цен на 15-20% для такой продукции, пояснил он.

Итак, роста цен стоит ждать на следующие продукты:

чай,

кофе,



консервы,



молоко,

некоторые сорта рыбы.

Смирнов добавил, что резкого скачка цен не произойдет: Банк России проводит стратегию по нормализации денежно-кредитной политики.

Также экономист отметил, что рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля. Это произойдет в конце мая — начале июня.