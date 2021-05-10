МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В России в самые захламленные квартиры граждан, согласно решению суда, начали приходить уборщики. Их нанимают местные власти: под контролем судебных приставов они наводят порядок в самых грязных жилищах, пишет "Российская газета".

Удовольствие это для проживающих в хламе небесплатное. Хозяевам, превратившим свое жилье в хлев, выставляется счет.

"Принудительная уборка проводится по решению суда. Инициаторами процесса в большинстве случаев становятся соседи, уставшие от тараканов и удушающих ароматов. Ведь грязь не знает границ, в четырех стенах она не задерживается", — поясняет издание.

Терпеть такое нечистоплотное соседство вовсе не обязательно. У граждан есть правовые пути для борьбы с тараканами за стенкой.

В частности, Ленинский районный суд города Омск рассматривал иск одной из управляющих компаний на 63-летнюю местную жительницу.

Как поясняли в суде управдомы, они устали получать жалобы жильцов на гражданку. Женщина проживает в квартире на первом этаже.

"Соседи гражданки жаловались на создающий дискомфорт неприятный запах, проникающий в подъезд из "нехорошей" квартиры, владелица которой содержала много кошек, а также складировала в комнатах различную ветошь и иной бытовой мусор", — цитирует издание Федеральную службу судебных приставов.

Все факты подтвердились: случай был действительно запущенный. В результате суд обязал пенсионерку освободить квартиру от мусора и бытовых отходов и привести ее в надлежащее санитарное состояние.