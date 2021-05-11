МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Калининградской области онлайн-торговля может попросту исчезнуть, пишет "Российская газета". Цены на нефть завершили понедельник незначительным ростом

Этому может послужить внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, который меняет правила игры на территории Особой экономической зоны в регионе.

В частности, документ запрещает местным производителям продавать свои товары в розницу через интернет покупателям, которые находятся в других регионах России.

Если документ не скорректировать, пишет издание, то калининградские компании окажутся в неравном положении не только с конкурентами из "большой России", но и с зарубежными поставщиками.

Итак, поправки в ФЗ-16 "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" затрагивают, в частности, предпринимателей эксклава. Они могут ввозить в субъект РФ импортную продукцию для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.

Но вывозить нерастаможенные вещи на остальную территорию Евразийского экономического союза, в том числе в другие регионы страны, нельзя.

Именно поэтому всем компаниям региона и производителям, которые ориентированы на работу с "большой Россией", приходится подтверждать на границе так называемый евразийский статус своей продукции. Нужно доказывать, что сам товар либо его комплектующие не были ввезены в режиме свободной таможенной зоны, а за все импортные элементы уплачены пошлины.

Однако тут существует исключение: