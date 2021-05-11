МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сети-лидеры Сибирского федерального округа и Дальнего Востока объединили свои бизнес-процессы и создали новую компанию, пишет РБК.

Новый альянс "Восточный союз" сразу врывается в топ-10 крупнейших ритейлеров страны.

Руководить новой структурой будет Ольга Наумова, экс-глава "Магнита".

Итак, крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла, а именно

ГК "Красный Яр",



"Самбери",

ГК "Слата"



объединились в холдинг под названием "Восточный союз", рассказали изданию стороны сделки.

Пост гендиректора заняла Ольга Наумова.

она отметила в беседе с изданием, что основной своей задачей холдинг ставит получение "долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения общих задач".

"У участников альянса будет централизованная стратегия развития, общий категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие собственной торговой марки (СТМ) и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и прочее. Кроме того, они будут использовать общую базу данных, совместно оптимизируют расходы на развитие, будут делиться лучшими бизнес-практиками", — пишет РБК.