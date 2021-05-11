МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник обратился к представителю Минфина с просьбой выяснить, с чем связано увеличение объемов ввозимого в Россию пальмового масла. Минфин предложит изменить налоговые соглашения с некоторыми странами

"Мы приняли решение по отмене льготы по НДС в отношении пальмового масла, оно перестало облагаться как детское питание. Произошло снижение поставок в нашу страну пальмового масла. Но через некоторое время опять рост. Хотелось бы, чтобы министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос", — сказал Володин, обращаясь к заместителю министра финансов Алексею Сазанову.

Он добавил, что со стороны ГД профильные комитеты, в том числе комитет по экономической политике, по аграрным вопросам, по вопросам охраны здоровья также изучат эту тему.

"Обращений много, и мы сами видим, что пальмовое масло начинают использовать во всех самых разных сферах пищеприготовления, и в кондитерских изделиях, и в молочной продукции. Но насколько это вредно или полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал. Но совершенно очевидно, что за последние где-то, наверно, почти 15 лет объем ввозимого пальмового масла вырос в разы. С чем это связано, зачем мы это делаем и какой вред наносится? Правильно было бы, чтобы специалисты дали ответ", — заключил парламентарий.