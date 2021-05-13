МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но еще требуют особого внимания яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, сообщает пресс-служба кабмина. Производители продуктов не согласились с мнением о своей жадности

"За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на +1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования для стабилизации цен внедряются экономические инструменты регулирования. Предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свёклы, а также субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопёкам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены.

Кроме того, в настоящее время завершается формирование зернового демпфера, приняты решения относительно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить его необходимо в ближайшее время, подчеркивается в сообщении.