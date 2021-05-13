МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ускорить создание механизма анализа мировых цен для оценки влияния на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер, сообщается на сайте кабмина. Правительство сообщило о стабилизации цен на продукты

Поручение дано по итогам совещания по мониторингу цен, где были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года.

"Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить его необходимо в ближайшее время", — говорится в сообщении.