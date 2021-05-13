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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210513/833651889.html
Ведомства ускорят введение механизма по анализу мировых цен
Потребрынок
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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ускорить создание механизма анализа мировых цен для оценки влияния на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер,... ПРАЙМ, 13.05.2021
цены, цены на продукты, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ускорить создание механизма анализа мировых цен для оценки влияния на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер, сообщается на сайте кабмина.
Поручение дано по итогам совещания по мониторингу цен, где были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года.
"Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить его необходимо в ближайшее время", — говорится в сообщении.