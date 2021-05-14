МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей объяснить причины роста цен на мясо в последнее время, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех участников совещания в кабмине, а также на участников рынка. В России предложили компенсировать затраты на ПЦР отпускникам

В частности, соответствующий запрос от Минпромторга и от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получила сеть "Лента".

Обращения пришли в Национальную мясную ассоциацию (входят компании "Черкизово" и "Мираторг").

В ходе последних совещаний торговые сети призывали не принимать от производителей повышение цен на мясо. Такая ситуация фиксировалась еще до майских праздников.

Как прокомментировал изданию гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, рост оптовых цен на мясо объяснимы окончанием Великого поста и длинными каникулами: люди поехали на шашлыки.

Он добавил, что сам по себе рост оптовых цен на розницу влияет не сильно: цены на полках повышаются только в период устойчивого, а не кратковременного подорожания в опте.

При этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил рост цен бъясним. Стали дороже:

зерно,



упаковка,

витамины для скота,

минеральные добавки,



аминокислоты.



При этом производство мяса птицы отстает от показателя прошлого года.

Ковалев прогнозирует, что осенью, когда сезон шашлыков окончится, цены на свинину снова упадут. Итоговая инфляция продуктов за 2021 год окажется сравнима с общей продовольственной инфляцией.