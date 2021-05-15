МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рост цен внутри России на пиломатериалы заставило министерство промышленности и торговли страны рассматривать возможность ограничения экспорта этой продукции за границу, пишет РБК. Эксперт оценил совокупное богатство российских миллиардеров

Итак, за год цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов выросли в два раза. Это произошло из-за дефицита как в России, так и в других странах.

Минпромторг может включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Тогда в их отношении могут установить временные ограничения либо запрет экспорта.

Также ведомство не исключает введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%.

В настоящее время в России пошлины не зависят от сырости древесины. По многим породам деревьев они обнулены.

Как отмечает Ассоциация деревянного домостроения, стоимость досок за год — с апреля 2020 года по апрель 2021-го — выросла вдвое. Если год назад один кубометр доски стоил 11-13 тысяч рублей, то сейчас — 22-26 тысяч рублей.

Минпромторг объясняет рост цен внутри страны с их ростом на мировом рынке.

По данным ведомства, рост цен за границей цены превышают внутренние российские на 7-30%, в зависимости от вида продукции.

Что касается имрового рынка, то там рост цен обусловлен стабилизацией экономики. Но в то же время на мировом рынке уже видны предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса, до уровня 2019 года — начала 2020 года.