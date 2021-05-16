МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На 4 мая текущего года рост цен на продукты замедлился на один процентный пункт — до 6,6%. В марте этот показатель составлял 7,6%. Что будет с ценами на нефть на этой неделе

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов, во многом это — результат действий кабмина по ограничению цен.

В России еще в конце прошлого 2020 года были заморожены цены на подсолнечное масло и сахар. С начала этого года — введены пошлины на зерно и подсолнечник. В результате зерно снизилось в цене.

"Это позволило стабилизировать цены на хлебобулочные изделия, а также снизить себестоимость производства мяса, где зерно используется в кормах для животных", — пишет издание и добавляет, что в то же время, у властей все еще вызывают беспокойство цены на гречку и некоторые другие продукты.

Сейчас аналитики начали говорить о росте цен на сосиски и майонез. Издание обратилось за разъяснениями по ситуации к директору по аграрной политике, профессору НИУ ВШЭ Евгении Серовой.

Эксперт отметила, что толчком для роста цен в первую очередь послужила пандемия коронавируса.

Вторая причина — постковидное восстановление экономик по всему миру.

После спада стоит ожидать естественного возобновления мировой торговли. Это в первую очередь влечет за собой стоимость фрахта. "А раз дорожает фрахт, это подстегивает продовольственные цены. Ко всему прочему наложилась сильнейшая засуха в Бразилии, которая является одним из крупнейших экспортеров продовольствия. В России тоже пересевают озимые. На Украине и у нас вводят ограничения на экспорт продовольствия — это тоже нервирует рынки", — пояснила она.

Эксперт отметила, что Россия переживала и худшие времена — ни в кризис 2006 года, ни 2008 года, ни сейчас мы не достигли того страшного пика цен, который наблюдался в начале 70-х годов прошлого века. Тогда был нефтяной кризис, очень сильно подорожал фрахт, энергия.

Серова пояснила, какое влияние цены на мировом рынке оказывают на внутрироссийский: ведь кажется, что картошку и зерно мы выращиваем сами, почему они дорожают?

"Потому что у нас открытый рынок. А рынок — это как воздушное давление: если у вас в одном месте зона высокого давления, а в другом низкого, и они не выравниваются, и ветра нет, то в физической географии значит, что между этими зонами есть горы. Или, например, сообщающиеся сосуды: если у вас не выравнивается вода в сосудах, значит, они не сообщающиеся. Если у вас на едином рынке не выравниваются цены, значит, есть какая-то помеха либо это не сообщающиеся рынки", — пояснила она и добавила, что такие рассуждения идут из советской эпохи. Цена продукта определяется не затратами, а готовностью покупателя платить.

"Вас волнует, какие затраты у производителя, когда вы буханку хлеба покупаете? Если вы считаете, что тысяча рублей за буханку — это перебор, вы просто не будете ее покупать. Даже если у производителя затраты больше тысячи рублей на буханку. А если у вас минимальные затраты, но потребитель готов эту тысячу платить, то какая разница, какие у вас затраты, и зачем продавать буханку за 900 рублей?", — добавила она.

Эксперт также подчеркнула, что экспортными пошлинами и квотами остановить рост цен не получится "и не надо этого делать".

"Решение проблемы высоких цен — не в их ограничении, а в помощи тем, кто от этих высоких цен страдает. Я уверена, что, если хлеб подорожает на 20%, большая часть россиян этого не почувствует или как минимум легко переживет. Но сейчас получается, что, ограничив цены, им тоже таким образом дали субсидию, и всем "олигархам" тоже дали эту субсидию наравне с бабушкой, у которой небольшая пенсия", — добавила специалист.

Получается, что деньги налогоплательщиков размазали по всем вместо того, чтобы помогать адресно тем, кто реально в этой помощи нуждается.

А ЕСЛИ ЗАРАБОТАТЬ?

При этом, у России есть все возможности заработать на этой ситуации.

"Мы экспортирующая страна, мы вывозящая продовольствие страна, мы на этом и должны зарабатывать. В этой ситуации надо наращивать экспорт. Мы больше экспортируем — больше зарабатываем — больше вкладываем в производство — больше создаем рабочих мест — люди получают зарплату — тратят ее на товары — мы поддерживаем производство", — подчеркнула собеседник издания.

"Мы инвестируем, становимся более конкурентоспособными, кого-то еще тесним на рынке, становимся еще более конкурентоспособными. Да, надо развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Но в дополнение к тому, что у нас сейчас хорошо получается — зерно, подсолнечник", — добавила она.

При этом надо учитывать, что в наращивании экспорта тоже есть определенные риски. Если сдерживать цены на внутреннем рынке, и не ограничивать вывоз, то все продовольствие убежит за рубеж.

Это взаимосвязанные вещи: как только начинаешь ограничивать цены, нужно сразу ограничивать вывоз. "Если не ограничивать экспорт и цены, у нас внутри страны будут мировые цены. Но, чтобы бедные могли выживать, давайте на экспорте сначала заработаем, а потом уже скажем: "Раз вы хорошо заработали, заплатите экспортную пошлину". Это будет уравнивание в богатстве, а не уравнивание в бедности. А сейчас мы уравниваем в бедности. Это такой любимый советский аттракцион", — подытожила она.