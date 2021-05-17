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https://1prime.ru/consumer_markets/20210517/833673564.html
Ситуация на российском рынке сахара стабильна, утверждает Минсельхоз
Потребрынок
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Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную, ожидаемое в текущем году производство сахара позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка,... ПРАЙМ, 17.05.2021
минсельхоз рф, россия, сахар, новости, экономика, бизнес, потребрынок, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную, ожидаемое в текущем году производство сахара позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка, говорится в сообщении министерства.
"Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме", — сообщает аграрное ведомство.
Министерство указывает, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой — почти на 15% по сравнению с прошлым годом, до 1,06 миллиона гектаров.
"С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", — добавляет Минсельхоз.
Помимо этого, продолжает ведомство, поддержку предприятиям в период подготовки к новому производственному сезону окажет новая мера поддержки — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.