МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на индийский чай могут резко вырасти из-за коронавируса и засухи в Индии, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей профсоюзов. Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников

По их мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 из числа работников плантаций стали условия жизни и труда.

Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии и засуха в этом регионе могут помешать сбору урожая чая. Производители отмечают: если ситуацию со вспышкой COVID-19 не удастся взять под контроль, цены на чай могут вырасти.

Издание со ссылкой на индийскую чайную ассоциацию пишет, что на 90 чайных плантациях в индийском штате Ассам (крупнейший по производству чая в стране) зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом.

Тем не менее, по словам владельцев плантаций, для определения настоящих масштабов пандемии необходимо провести дополнительное тестирование сотрудников.

Помимо этого, власти региона пытаются остановить распространение коронавируса и на 800 других плантациях штата. Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в нулевые

По мнению профсоюзов, причина роста заболеваемости среди работников плантаций кроется в условиях жизни и труда.

"Сотрудники работают и перемещаются большими группами", — цитирует газета письмо президента студенческой ассоциации чайных племен Ассама местным властям.

Власти начали открывать пункты вакцинации против COVID-19 для работников плантаций, но привить всех пока не удается: не хватает доз вакцин.

Еще один фактор, который давит на цены: усугубляется ситуация сильной засухи в штате Ассам, а также в штатах на северо-востоке Индии.