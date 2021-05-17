МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО примерно в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,526 миллиарда рублей, сообщает компания. Стоимость биткоина обвалилась из-за слов Маска

Скорректированная EBITDA (в частности, не учитывает прибыль или убыток от переоценки биологических активов и сельхозпродукции и вознаграждения, основанные на акциях) выросла в 2,2 раза, до 11,169 миллиарда рублей, выручка — в 1,5 раза, до 49,933 миллиарда рублей. Валовая прибыль повысилась на 44% — до 10,089 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 22% против 15% годом ранее.

Общий долг "Русагро" по состоянию на 31 марта составил 120,438 миллиарда рублей, увеличившись на 4,8% по сравнению с показателем на конец декабря прошлого года. Чистый долг снизился на 10,1% — до 61,927 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA, рассчитанной за последние 12 месяцев, составило 1,62x против 2,15x на 31 декабря 2020 года.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что группа показала рост скорректированной EBITDA, подкрепленный увеличением выручки, во всех ключевых бизнес сегментах. Рост выручки, по его словам, был вызван положительной динамикой объемов продаж (за исключением масложировой продукции) и цен реализации.

Компания также ограничила цены на сахар и подсолнечное масло в рознице, одновременно сохранив объемы продаж на уровне не ниже первого квартала 2020 года. "Таким образом, цена реализации сахара в розничные сети в России не превышала 36 рублей за килограмм с НДС на заводе за мешок белого сахара весом 50 килограмм, а цена реализации бутилированного подсолнечного масла не превышала 95 рублей за литр с НДС на заводе", — добавил Басов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.