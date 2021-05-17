МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") не ожидает роста стоимости сахара после 1 июня, когда оканчивается действие соглашения о стабилизации цен, сообщил журналистам председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин. Посольство Турции подтвердило визит министра культуры страны в Москву

"Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм. В дальнейшем, и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", — сказал Бодин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

Председатель правления союза указал, что на текущей неделе заканчивается посевная кампания сахарной свеклы. "С учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза", — добавил Бодин.

По его словам, сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения. "В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре", — отметил глава "Союзроссахара".