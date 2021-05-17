МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Во всем мире после года роста спроса на еду и технику из-за пандемии коронавируса производители опасаются нового дефицита с сырьем и начали резко пополнять свои запасы. Россиянам раскрыли секрет маркировок "эко", "био" и "натуральное"

Как пишет Bloomberg, в системе поставок возник кризис, он приводит к глобальным сбоям в мировой экономике, а также провоцирует бешеный скачок цен на продукты и технику.

Итак, дефицит сырья возник из-за раздутого спроса на автомобили, бытовые товары и на некоторые продукты питания. Нехватка этих товаров может достигнуть самого высокого уровня за последнее время и привести к росту инфляции.

Производители заявили, что начали закупать материалы впрок. Им необходимо подстраховаться от новых проблем, которые могут привести к перебою в поставках.

Как заявил агентству председатель и главный исполнительный директор американского производителя двигателей и генераторов Cummins Том Линебарджер, в мире сейчас наблюдается нехватка:

меди,



железной руды,



кофе,



пшеницы,



полупроводников,



пластика,

картона для упаковки.



Клиенты скупают все, что могут. Они реагируют на высокий спрос. По мнению покупателей, ажиотаж продлится до следующего года.

Индекс мировых цен на продовольствие (устанавливается Организацией Объединенных Наций (ООН) в апреле 2021 года достиг максимума за семь лет.