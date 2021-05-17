МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Причин для того, чтобы цены резко росли, пока нет, однако многое будет зависеть от погодных условий, сообщил в эфире радио Sputnik управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Производители не ожидают роста цен на сахар в России после первого июня

Эксперт отметил, что прогноз на будущий урожай сахарной свеклы хороший, несмотря на задержки с севом.

"На данный момент виды на урожай ‒ даже несмотря на то, что из-за погодных условий в ряде регионов, в частности, на юге, был отложен сев сахарной свеклы, и, соответственно, чуть попозже начнут работу заводы ‒ все равно приблизительные виды остаются порядка 6 миллионов тонн по итогу сезона, что в принципе полностью удовлетворяет внутренний спрос", — сказал Илья Березнюк.

Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут предупредила, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. Ценам на продукты и технику пророчат бешеный скачок

"…Такой засухи, как в прошлом году, когда у нас сильно сократился урожай не только по свекле, но и по другим агрокультурам, пока не наблюдается", — добавил экономист.

Действующие механизмы позволяют сдерживать цены на сахар, считает специалист. "Те механизмы, которые уже предложены и работают, имеют определенный вес — поставки по фиксированным ценам субсидируются. История с предложением по импорту с заниженными тарифами — это тоже позитивный момент, чтобы стабилизировать цены, и чтобы в дальнейшем они не росли", — полагает он.