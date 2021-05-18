МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чаще всего спортивные страховки оформляют те, кто занимается различными единоборствами, также страхование популярно у пловцов и бегунов, подсчитали эксперты компании "Сбербанк Страхование" и поделились статистикой с РИА Новости. Сбербанк спрогнозировал рост ключевой ставки в июне до 5,25% годовых

Так, за год в "Сбербанк Онлайн" было оформлено более 30 тысяч специальных спортивных страховок.

"Самые распространенные виды спорта, на которые оформляют страховую защиту, — это различные единоборства: от возможных травм в этих видах спорта пожелали застраховаться примерно в половине заключенных договоров. В 3 тысячи страховых полисов включили каратэ, в 2,4 тысячи — дзюдо, в 2,3 тысячи — самбо, в 2,1 тысячи — боевые единоборства, в 1,5 тысячи полисов — тхэквондо", — рассказал страховщик.

Довольно часто о страховании заботятся пловцы: этот вид спорта упоминается примерно в 10% от общего количество оформленных договоров. Также популярна страховая защита у людей, которые занимаются бегом, футболом, плаванием и и художественной гимнастикой — эти виды спорта включали в страховые полисы примерно по 2,5 тысячи раз каждый. Сбербанк призвал доработать законопроект об электронном документообороте

Кроме того, страховую защиту для себя оформляют клиенты, занимающиеся парапланеризмом и спелеологией (прохождением пещер), виндсерфингом и лонгбордом, а также каньонингом (преодолением каньонов без лодок), стантрайдингом (трюками на мотоцикле), зорбингом (спуском с горы в надувном шаре), бокингом (прыжками на пружинящих ходулях), дельтапланеризмом, фрибордингом (спуском по асфальту на доске с колесами) и бейсджампингом (экстремальными прыжками с парашютом).

Наконец, страховая защита требуется и шахматистам — ее оформили для себя почти 400 клиентов "Сбербанк страхования".