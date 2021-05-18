МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" договорился о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси", под управлением которой находится 2 651 магазин, цена сделки основывается на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, закрытие сделки планируется 31 августа, говорится в сообщении "Магнита". Китай поставил под угрозу природу Африки

"Магнит"… объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество — АО "Тандер") может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазин в России", — говорится в сообщении.

Ритейлер договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. "Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки", — указывается в релизе.

Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. "Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах", — сообщает ритейлер.