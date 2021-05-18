МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сделка по приобретению "Магнитом" розничной сети "Дикси" претендует на звание крупнейшей сделки по поглощению в истории российского ритейла, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Путин анонсировал запуск четвертой российской вакцины

"Магнит" во вторник сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

"Это очень серьезное событие для отрасли. Сделка подтверждает наше мнение о продолжении процесса консолидации в отрасли. "Дикси" — игрок номер 3 на российском рынке (товаров повседневного спроса, FMCG — ред.), "Магнит" — игрок номер 2, и покупка этих более 2,6 тысячи магазинов претендует на самую крупную сделку в российском ритейле за всю современную историю", — сказал Федяков.

Он напомнил о другой крупной сделке в российской торговле: в феврале 2018 года ВТБ объявил о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя ритейлера Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" инвестиционной компании Marathon Group.

"Но эта сделка по поглощению ("Дикси" — ред.) — она, очевидно, крупнейшая за всю современную историю", — указал глава аналитического агентства. По словам Федякова, сделка будет иметь положительный эффект для "Магнита": сеть "Дикси" широко представлена в Москве и Санкт-Петербурге, а "Магнит", напротив, пришел в эти города достаточно поздно, когда в них уже не было большого количества привлекательных мест для открытия магазинов.

"Поэтому говорить об органическом развитии в этих регионах было практически невозможно, или это заняло бы очень много времени, а эффективность такого развития была бы низка. Сейчас одним махом "Магнит" собирает более 2,6 тысячи магазинов, большинство из которых находятся в привлекательных для компании локациях — поэтому и цена такая высокая. Эта сделка дает очень серьезный синергетический эффект для "Магнита", — указал собеседник агентства.