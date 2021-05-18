МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сделка по приобретению "Магнитом" розничной сети "Дикси" не окажет влияния на цены на продукты питания, покупатели ее даже не заметят, рассказал РИА Новости президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

"Магнит" во вторник сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

"Для потребителей, я бы сказал, что, наверное, ничего не поменяется, они даже, скорее всего, ничего не заметят. Говорить об изменении цен в ту или иную сторону не приходится, потому что давление на цены оказывают совершенно другие факторы, и мы сейчас видим изменение цен на прилавке, рост цен, потому что есть понятные причины", — сказал он.

Среди причин Карпов привел изменение рыночной конъюнктуры и рост мировых цен на продукты питания в целом. Собеседник агентства также отметил, что, по его мнению, "Магнит" будет адаптировать сеть магазинов "Дикси" под те требования, которые сегодня предъявляет покупатель, и, возможно, рассмотрит создание на базе "Дикси" жестких дискаунтеров. "Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси"

"Но нельзя взять все магазины "Дикси" и на их базе создать сеть жестких дискаунтеров, потому что нужно смотреть по локации, площади магазина. Если рассматривать с этой точки зрения, часть магазинов может быть переведена в другую категорию, более высокую, другая часть магазинов, соответственно, может стать жестким дискаунтером", — пояснил Карпов.

Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг ранее заявил, что компания в рамках сделки планирует, что "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом.