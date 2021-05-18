МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министерства должны до 21 мая представить прогноз рисков роста и целевые значения цен на социально значимые товары в РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "Газпром" изучит цель по достижению к 2050 году углеродной нейтральности

По информации пресс-службы, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел совещание по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен социально значимых потребительских товаров. В ходе встречи представители Минсельхоза и Минпромторга доложили о принимаемых мерах по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, свинину и курицу, яйца, а также о предложениях по формированию прогнозной оценки рисков роста цен на внутреннем рынке.

"Андрей Белоусов по итогам обсуждения поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить в правительство детальное описание прогнозной оценки рисков роста цен для населения, графические формы представления этих данных и сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен", — говорится в сообщении.

В тот же срок ответственные ведомства должны представить в кабмин прогноз на восемь недель по влиянию мировых цен на социально значимые товары на внутрироссийские цены.

Также ФНС и Минэкономразвития проработают вопрос включения информации по потребительским ценам на социально значимые товары по данным контрольно-кассовой техники в ранее разработанную форму отчетности о результатах мониторинга изменения цен на такие товары.