МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ пока не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня и 1 октября текущего года соответственно, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства. Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", — сказал Патрушев.

"Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", — добавил он.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.