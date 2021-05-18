БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая — ПРАЙМ. Производители мяса в Аргентине хотят на неделю прекратить поставки говядины на внутренний рынок, протестуя против решения правительства на месяц остановить экспорт мяса, сообщила организация "Сельские союзы Аргентины". Пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке

"Комиссия, объединяющая сельскохозяйственные предприятия, срочно собралась утром во вторник из-за меры по закрытию экспорта мяса говядины, анонсированного национальным правительством, и призывает приостановить продажу мяса всех категорий с 00.00 четверга 20 мая по 00.00 пятницы 28 мая", — говорится в сообщении.

В комиссию входит несколько крупных объединений — сами "Сельские союзы Аргентины", "Аграрная федерация Аргентины", "Сельское общество Аргентины" и "Межкооперативный сельскохозяйственный союз", они объединяют более 100 тысяч производителей и крупных землевладельцев.

Эти объединения в 2008 году, когда президентом Аргентины была Кристина Киршнер, уже проводили забастовку в течение нескольких месяцев из-за недовольства введением новых экспортных пошлин. Аргентинские фермеры тогда сократили продажу зерна и мяса на внутренний рынок, что привело к росту цен на продовольствие и дефициту отдельных товаров. После долгого противостояния с аграриями Киршнер отказалась от новых пошлин.

Накануне власти Аргентины решили приостановить на месяц экспорт одного из основных товаров страны — говядины — из-за непрерывного повышения цен на внутреннем рынке.