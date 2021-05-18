Мясная стачка в Аргентине. Фермеры против запрета экспорта говядины
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая — ПРАЙМ. Производители мяса в Аргентине хотят на неделю прекратить поставки говядины на внутренний рынок, протестуя против решения правительства на месяц остановить экспорт мяса, сообщила организация "Сельские союзы Аргентины".
"Комиссия, объединяющая сельскохозяйственные предприятия, срочно собралась утром во вторник из-за меры по закрытию экспорта мяса говядины, анонсированного национальным правительством, и призывает приостановить продажу мяса всех категорий с 00.00 четверга 20 мая по 00.00 пятницы 28 мая", — говорится в сообщении.
В комиссию входит несколько крупных объединений — сами "Сельские союзы Аргентины", "Аграрная федерация Аргентины", "Сельское общество Аргентины" и "Межкооперативный сельскохозяйственный союз", они объединяют более 100 тысяч производителей и крупных землевладельцев.
Эти объединения в 2008 году, когда президентом Аргентины была Кристина Киршнер, уже проводили забастовку в течение нескольких месяцев из-за недовольства введением новых экспортных пошлин. Аргентинские фермеры тогда сократили продажу зерна и мяса на внутренний рынок, что привело к росту цен на продовольствие и дефициту отдельных товаров. После долгого противостояния с аграриями Киршнер отказалась от новых пошлин.
Накануне власти Аргентины решили приостановить на месяц экспорт одного из основных товаров страны — говядины — из-за непрерывного повышения цен на внутреннем рынке.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210518/833693697.html