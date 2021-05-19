МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, договорилась о приобретении российской сети супермаркетов Billa за 215 миллионов евро, говорится в сообщении "Ленты". В России создают средство, защищающее после контакта с больными COVID

"ООО "Лента", косвенная дочерняя компания МКПАО "Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 миллионов евро денежными средствами", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что сделка позволит ускорить экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых магазинов, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. Компания также отмечает, что по итогам сделки она становится второй сетью по числу супермаркетов в Москве.

"Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России", — добавляется в релизе.