МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. X5 Retail Group планирует открыть магазины "Пятерочка" эконом-класса с сокращенным ассортиментом. Эта мера позволит компании сократить затраты. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на розничном рынке.

"Падение доходов россиян стимулирует торговые сети продолжать эксперименты с форматами недорогих магазинов. X5 Retail Group задумалась о запуске точек своей сети "Пятерочки" эконом-сегмента", — отмечает издание.

Сообщается, что в новой "Пятерочке" будет около трех тысяч товарных позиций. Партнер OneStory Ольга Сумишевская уточняет, что в стандартных "Пятерочках" в среднем 4,5 тысяч наименований. В X5 при этом заявили, что не планируют запускать новый проект дискаунтеров, а речь идет про доработку существующих форматов сети "Пятерочка".