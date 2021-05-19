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https://1prime.ru/consumer_markets/20210519/833700684.html
В России откроется "Пятерочка" эконом-класса
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X5 Retail Group планирует открыть магазины "Пятерочка" эконом-класса с сокращенным ассортиментом. Эта мера позволит компании сократить затраты. Об этом сообщает "Коммерсант" со... ПРАЙМ, 19.05.2021
пятерочка, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. X5 Retail Group планирует открыть магазины "Пятерочка" эконом-класса с сокращенным ассортиментом. Эта мера позволит компании сократить затраты. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на розничном рынке.
"Падение доходов россиян стимулирует торговые сети продолжать эксперименты с форматами недорогих магазинов. X5 Retail Group задумалась о запуске точек своей сети "Пятерочки" эконом-сегмента", — отмечает издание.
Сообщается, что в новой "Пятерочке" будет около трех тысяч товарных позиций. Партнер OneStory Ольга Сумишевская уточняет, что в стандартных "Пятерочках" в среднем 4,5 тысяч наименований. В X5 при этом заявили, что не планируют запускать новый проект дискаунтеров, а речь идет про доработку существующих форматов сети "Пятерочка".