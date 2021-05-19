МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает роста цен или дефицита мороженого и сыров после 1 июня, когда в России стартует обязательная маркировка этих продуктов, говорится в сообщении министерства.

Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

"Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке. Запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения", — сообщает Минсельхоз.

При этом министерство предложило изменить правила маркировки в отношении товаров, произведенных до 1 июня. "С учетом наличия запасов у предприятий указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски", — отмечается в сообщении. Минсельхоз также указывает, что российские производители выразили готовность к выпуску маркированной продукции с 1 июня.

"При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы цифровой маркировки — ред.) и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования", — добавляет ведомство.

В ЦРПТ также указали, что дефицита мороженного с внедрением обязательной маркировки с 1 июня не ожидается. "Пять миллиардов единиц мороженого, которое уже промаркировано, появится на полках магазинов", — сообщили в пресс-службе Центра, отметив, что в настоящее время в системе маркировки зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра.

Кроме того, продолжили в ЦРПТ, мороженое — продукция длительного срока хранения, производители ежегодно накапливают запасы перед высоким спросом летом. "Со стороны Минпромторга, Минсельхоза и ЦРПТ оказывается поддержка производителям, практически все технические вопросы урегулированы. С компаниями, которые поздно начали включаться в проект маркировки, ведется индивидуальная работа", — добавили в пресс-службе.