МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Утренний взлет расписок одного из крупнейших российских ритейлеров "Ленты" на 7% на новостях о договоренности приобрести российскую сеть супермаркетов Billa был закономерным, но излишне эмоциональным, считают отпрошенные РИА Новости эксперты.

Они не исключают, что краткосрочно котировки "Ленты" могут скорректироваться, как это произошло у "Магнита" после подскока на новостях о будущем присоединении к нему сети "Дикси".

Аналитики ждут подробностей как от "Ленты", так и от "Магнита" о развитии сетей и не исключают продолжения роста бумаг обеих компанией на горизонте года.

"Активность на рынке продуктового ритейла за эту неделю можно объяснить желанием крупнейших игроков индустрии снижать издержки путем экспансивного развития и увеличения своей рыночной доли. Потенциальная выручка ритейлеров на краткосрочном горизонте может снизиться из-за падающих реальных доходов населения и дополнительного давления со стороны государства – установления потолка цен. Поэтому снижение издержек – один из немногих способов сохранять растущую маржу", — говорит Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

ИНВЕСТОРЫ УВИДЕЛИ В "ЛЕНТЕ" ПОЗИТИВ

На старте торгов депозитарные расписки "Ленты" взлетели на почти 7% — до 250 рублей, затем темпы роста несколько замедлились и бумаги стали торговаться недалеко от 239 рублей.

"Сегодняшний взлет расписок "Ленты" связан с новостью о покупке ритейлером сети супермаркетов Billa. На наш взгляд, такая динамика излишне эмоциональна и не имеет фундаментальных оснований", — говорит Алексей Павлов из "Открытие Брокер".

Столь бурная реакция может быть излишней, так как конкретные параметры сделки, а также показатели Billa не раскрыты, а потенциальную синергию на текущий момент трудно оценить, также замечает Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".

"Взлет котировок мог быть обусловлен ожиданиями роста бумаг, как это было с "Магнитом" днем ранее — после анонса сделки рост котировок ритейлера в моменте превышал 4%. Участники рынка могли ожидать подобной реакции и в "Ленте", что в совокупности с более низкой ликвидностью акций спровоцировало резкий рост", — добавляет он.

Павлов допускает, что бумаги "Ленты" в скором времени скорректируются вниз, как это случилось с акциями "Магнита". К текущему моменту акции "Магнита" снижаются на порядка 0,4%, следует из котировок компании на Московской бирже. "Лента" договорилась о покупке российских супермаркетов Billa

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

На взгляд Артема Михайлина из ИК "Велес Капитала", позитивная реакция рынка на новости о покупке вполне закономерна, хотя она уже выглядит не столь впечатляюще, как в начале дня.

Согласно его расчетам, розничные продажи "Ленты" после покупки могут увеличится более чем на 10%.

"Сделка полностью соответствует долгосрочной стратегии компании по укреплению в малых форматах, так как в основном сегменте гипермаркетов наблюдается стагнация. Также речь идет о магазинах, которые по большей части расположены в московском регионе, где традиционно высока плотность продаж и можно получить высокую рентабельность. Сделка позволит укрепить и онлайн-сегмент, расширив доставку из магазинов на всю столицу", — добавляет он.

Что касается "Ленты", то ее финансовое положение – достаточно устойчиво, также замечает Шамшуков из ГК "Финам". На сегодняшний день она имеет наименьшую долговую нагрузку по сравнению с основными конкурентами – "Магнитом" и Х5 Retai Group; ее метрика "долг к капиталу" составляет 120% против среднего 570%, процент долгосрочного долга к капиталу – 37,2% (средний по индустрии равен 69,6%). Кроме того, у "Ленты" наименьшее соотношение чистый долг/EBITDA: 2,09х (2,96х среди конкурентов), поясняет аналитик.

Сделка увеличивает общее количество супермаркетов "Ленты" в два раза, укрепляя позиции ритейлера в том числе в центральных районах столицы, в итоге доля "Ленты" в Москве и области составит 3%, указывает эксперт.

"До конца лета можно предположить рост в сторону 270 рублей. На горизонте года подъем "Ленты" вплоть до 300 рублей был бы оправдан, если сделка по покупке Billa окажет позитивное влияние на развитие группы", — прогнозирует Пучкарев из "БКС Мир инвестиций".

Что касается бумаг "Магнита", что в случае одобрения сделки ФАС они могут подняться в зону 5500-5750 рублей до конца лета, полагает эксперт.

"При этом нужно понимать, что качественную оценку влияния сделки на финансовые результаты и котировки сделать трудно, так как последние финансовые результаты "Дикси" были раскрыты за первое полугодие 2019 года. На горизонте года при благоприятном стечении обстоятельств допустим подъем до 6200 рублей", — считает он.

"Наша текущая рекомендация для акций "Магнита" покупать с целевой ценой 6314 рублей за бумагу через год. Мы верим, что сделка по покупке "Дикси" и продолжающийся процесс трансформации будут благоприятно влиять на бизнес ритейлера, что в свою очередь, может приводить к росту котировок", — говорит Михайлин из ИК "Велес Капитала".