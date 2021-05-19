МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские ритейлеры продолжают активный шопинг: вслед за "Магнитом", который во вторник объявил о намерении купить розничную сеть "Дикси", о планах приобрести российские магазины Billa в среду сообщила "Лента".

Данная сделка — более скромная по своим масштабам, чем объявленная вчера, однако для "Ленты" она будет иметь большое значение: ритейлер за счет приобретаемых супермаркетов сможет серьезно усилить свое присутствие в этом сегменте рынка.

Billa работает в России почти 17 лет: немецкая REWE Group пришла в Россию летом 2004 года. Согласно информации на сайте торговой сети, почти все ее магазины работают в Москве и Московской области, также открыто несколько объектов в Туле, по одному — в Курске, Нижнем Новгороде и Дзержинске (Нижегородская область).

Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков указывает, что покупатели хорошо относятся к ритейлеру. "В моем понимании, добавленная стоимость у бренда Billa на данный момент больше, чем у "Дикси". Магазины хорошие, к ним достаточно высокая лояльность", — говорит собеседник РИА Новости.

По словам президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, уход иностранного ритейлера "вызывает горечь". "Это определенные практики, определенный ассортимент, другой товар. Возможно, сделка несет даже некий отрицательный посыл: раз такие решения принимаются, значит, Billa не видит для себя будущего в России, что не может не вызывать вопросы", — отмечает он.

ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

"Лента" договорилась о покупке сети супермаркетов Billa за 215 миллионов евро денежными средствами — это порядка 19,3 миллиарда рублей по курсу на 19 мая. Ритейлер планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет в свою сеть, и, как только магазины будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит существование.

Billa в настоящее время управляет супермаркетами общей торговой площадью 138,051 тысячи квадратных метров. Распределительный центр компании расположен в Быково (Московская область). Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Выручка ООО "Билла" в 2020 году составила 47,971 миллиарда рублей, сократившись на 3,7% по сравнению с показателем за предыдущий год. Продажи "Ленты" на порядок выше: по итогам 2020 года выручка увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 445,544 миллиарда рублей.

На конец марта "Лента" управляла 394 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 140 супермаркетами. Общая торговая площадь всех магазинов под управлением ритейлера — 1,522 миллиона квадратных метров, супермаркетов — 118,41 тысячи квадратных метров. Заходикси к нам в "Магнит"

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

"Лента" отмечала, что сделка по приобретению супермаркетов значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве, поскольку компания получает зрелые магазины с выгодным расположением и высокой плотностью продаж. Компания ожидает, что в результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продовольственного ритейла Москвы и Московской области составит порядка 3%.

В результате ритейлер станет второй сетью по числу супермаркетов в российской столице. Гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин отмечал, что сделка позволит удвоить общее количество супермаркетов сети. Кроме того, по его словам, расположение торговых точек даст "Ленте" возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.

Федяков напоминает, что в марте "Лента" представила обновленную стратегию до 2025 года, в которой обозначила намерение сосредоточиться на развитии супермаркетов и магазинов шаговой доступности.

Действительно, предприниматель Алексей Мордашов (владелец "Севергрупп", которая является основным акционером "Ленты") в ходе Дня инвестора отмечал, что потребительские предпочтения россиян в настоящее время смещаются в сторону покупок в магазинах шаговой доступности, и "Лента" намерена следовать за данным трендом, увеличивая присутствие в этом сегменте.

Сорокин в свою очередь тогда говорил, что ритейлер планирует массово открывать "магазины у дома" уже во втором полугодии 2021 года (первые открылись в первом квартале). Федяков в среду отмечает, что за счет приобретения супермаркетов Billa "Лента" может стать одним из ведущих игроков сегмента супермаркетов. При этом, продолжает он, самое перспективное направление для этого формата — разумеется, Москва.

Президент РАЭРР согласен, что компания сможет серьезно усилиться на рынке столице. "Это позволит им решать вопросы в части расширения онлайн-торговли: из этих магазинов можно организовать доставку для жителей близлежащих районов, фактически, охватить всю Москву и уменьшить сроки доставки", — говорит Карпов.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ

О сделка "Ленты" и Billa было объявлено на следующий же день после того, как "Магнит" сообщил о намерении приобрести сеть "Дикси", насчитывающую 2 561 магазин. Цена этой сделки основана на текущей стоимости бизнеса "Дикси" в 92,4 миллиарда рублей.

Гендиректор InfoLine указывает: сделки подтверждают тезис о консолидации рынка. "Ритейл-бизнес не настолько сегодня чувствует себя комфортно и не настолько видит позитивные перспективы, чтобы инвестировать в свое развитие. Поэтому сегодня желание многих владельцев торговых сетей по выходу из бизнеса начинает материализовываться", — отмечает Федяков.

"Процесс консолидации начинает ускоряться. Причем, если раньше консолидация шла за счет финансового или технологического превосходства, то сейчас совокупность этих факторов приводит к тому, что компании, не выдерживая конкуренцию, проигрывая более крупным и агрессивным игрокам, принимают решение полностью покинуть отрасль", — добавляет он.

Консолидация — это не очень хорошо, указывает глава InfoLine. Например, с точки зрения поставщиков — торговых сетей и раньше было гораздо меньше, чем поставщиков, а теперь полочное пространство сужается еще больше.

"Для государства, наверное, это (консолидация — ред.) хорошо: гораздо проще контролировать пять крупных игроков, чем 5 тысяч мелких. Но для населения, для рынка, для отрасли это, конечно, огромный минус. Сокращение количества участников рынка неминуемо приведет к обеднению ассортимента, к, скажем так, нежеланию конкурировать маркетинговыми инструментами, и к засилью собственных торговых марок", — добавляет он.

При этом, считает Федяков, консолидация рынка продолжится, и до конца года можно будет увидеть и другие M&A среди ритейлеров в топ-15. Аналитики ждут дальнейшего роста бумаг "Ленты"

ВИДИМАЯ РУКА ГОСУДАРСТВА

Однако эксперты полагают, что на темпы консолидации могло повлиять и ужесточение регулирования российской торговли, которое особенно заметно с конца прошлого года.

"Billa — да, я думаю, что это решение (ужесточение регулирования — ред.) на них могло серьезно повлиять. Регулирование идет совершенно нерыночными методами, фактически, добровольно-принудительно. Для иностранной компании такой метод работы является непривычным и настораживающим", — считает президент РАЭРР Карпов.

"Конечно, обвинение сетей в жадности не могло повлиять (на решение Billa уйти с рынка — ред.), хотя могло стать своеобразной "последней каплей". Все-таки эти сделки готовились заранее. Скорее, можно сказать: то, что делает государство и органы, которые отвечают за регулирование потребительского рынка, полностью не соответствует тому, что само государство для себя обозначило в качестве стратегии развития потребительского рынка нашей страны", — говорит гендиректор InfoLine.

Так, указывает Федяков, количество торговых предприятий и разнообразие форматов продажи должно увеличиться, однако в настоящее время происходит все ровно наоборот. "Органам власти и регуляторам стоит задуматься, что они нарегулировали", — добавляет собеседник агентства.

"Те же соглашения о сдерживании цен (на подсолнечное масло и сахар — ред.) — очевидно, что от них выиграли исключительно крупные федеральные сети, потому что именно для них поставщики боялись повышать цены. Зато отыгрывались на небольших и средних сетях, к ним можно и Billa отнести. Вот и результат таких действий. Чем жестче закручиваются гайки со стороны государства, чем больше требований по отношению к торговому бизнесу, тем больше рынок будет консолидироваться", — заключает эксперт.