2021-05-20T14:27:00+03:00
2021-05-20T14:29:29+03:00
2021-05-20T14:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210520/833712537.html
В России предлагают запретить пластиковую посуду
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили добавить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, яиц и готовых блюд. Об... ПРАЙМ, 20.05.2021
контейнеры, пластик, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83272/88/832728876.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83272/88/832728876.jpg
https://1prime.ru/images/83272/88/832728873.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83272/88/832728873.jpg
https://1prime.ru/images/83272/88/832728870.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83272/88/832728870.jpg
https://1prime.ru/health/20210520/833711348.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили добавить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, яиц и готовых блюд. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации "Промышленность за экологию" (Руспэк) в Минпромторг.
Отмечается, что Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или же сложно утилизировать или переработать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу второго квартала министерства представят данный список в кабмин на одобрение.
Отмечается, что речь идет о вспененном полистироле — это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.
Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день необходимо постепенно выводить полистирол из оборота. Данный запрет необходимо ввести таким образом, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки.