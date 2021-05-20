МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили добавить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, яиц и готовых блюд. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации "Промышленность за экологию" (Руспэк) в Минпромторг. Власти Москвы предложили штрафовать тех, кто не следит за здоровьем

Отмечается, что Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или же сложно утилизировать или переработать. Также ведомства формируют комплекс мер, которые помогут ограничить их оборот в стране. К концу второго квартала министерства представят данный список в кабмин на одобрение.

Отмечается, что речь идет о вспененном полистироле — это материал, который применяют преимущественно для вторичной упаковки в качестве прокладочного материала или наполнителя. Его сложно переработать, и он загрязняет окружающую среду.

Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день необходимо постепенно выводить полистирол из оборота. Данный запрет необходимо ввести таким образом, чтобы он вступал в силу в реалистичные сроки.