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https://1prime.ru/consumer_markets/20210521/833718765.html
Производитель молока просит Starbucks внести изменения в меню в России
Потребрынок
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Сеть кофеен Starbucks получила запрос от производителя молока "Союзмолоко" о внесении изменений в меню, сообщил "Коммерсант". "Союзмолоко" считает, что растительный заменитель... ПРАЙМ, 21.05.2021
молоко, starbucks, россия, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сеть кофеен Starbucks получила запрос от производителя молока "Союзмолоко" о внесении изменений в меню, сообщил "Коммерсант".
"Союзмолоко" считает, что растительный заменитель отличается по своим свойствам от молока, поэтому компании не следует вводить клиентов в заблуждение. Одним из возможных последствий может являться рост спроса на молочную продукцию, рассуждает издание.
29 апреля гендиректор "Союзмолока" Артем Белов в своем письме к "Монэкс трейдинг" отметил, что использование таких терминов как "миндальное молоко", "соевое молоко" и "растительное молоко" не соответствует техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", который ЕЭК приняла в 2013 году. Гендиректор компании просит Starbucks изменить свое меню в соответствии с правовой нормой.
"Растительные напитки — интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель", — сказал Белов.
Starbucks продает растительные напитки только как составляющую своей продукции, поэтому компания не обязана соблюдать регламент, объяснил управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.