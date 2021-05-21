МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сеть кофеен Starbucks получила запрос от производителя молока "Союзмолоко" о внесении изменений в меню, сообщил "Коммерсант". В России ускорился рост цен на ряд популярных овощей

"Союзмолоко" считает, что растительный заменитель отличается по своим свойствам от молока, поэтому компании не следует вводить клиентов в заблуждение. Одним из возможных последствий может являться рост спроса на молочную продукцию, рассуждает издание.

29 апреля гендиректор "Союзмолока" Артем Белов в своем письме к "Монэкс трейдинг" отметил, что использование таких терминов как "миндальное молоко", "соевое молоко" и "растительное молоко" не соответствует техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", который ЕЭК приняла в 2013 году. Гендиректор компании просит Starbucks изменить свое меню в соответствии с правовой нормой.

"Растительные напитки — интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель", — сказал Белов.

Starbucks продает растительные напитки только как составляющую своей продукции, поэтому компания не обязана соблюдать регламент, объяснил управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.