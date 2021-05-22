МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость красной икры в России в рознице выросла больше чем на 30% и поставила новый десятилетний рекорд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты объяснили, почему россияне раскупают солнцезащитные очки

"В апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020-го. Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года", — цитирует Росстат РБК.

Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе "Моремания" Виталий Корнев, в свою очередь, отмечает, что "оптовые цены выросли за год на 50%".

Лососевая икра "в среднем сильно подорожала", согласен и Александр Ефремов, управляющий группы "Доброфлот" (ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке). Он объяснил это тем, что "красная икра — сезонный продукт, который хранится восемь-десять месяцев, и в апреле-мае традиционно дорожает, так как запасы подходят к концу". Производитель рассказал, какое российское мороженое покупают в США

Управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк выразил мнение, что в этом году резкое подорожание икры — прежде всего, результат небольшого улова лососей на Дальнем Востоке, основном регионе добычи.